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Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки соответствующих законопроектов №9154 и №9158 на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно законопроекту №9154, военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Ранее такие комиссии находились только при учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ и других военных формирований, а также Государственной службы защиты информации.

Законопроект №9158 облегчает для военнослужащих оформление справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Также усовершенствуется процесс оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Ожидается, что законопроекты снизят очереди и уберут лишнюю бюрократию во время прохождения ВВК.

В Украине улучшат процесс прохождения ВВК

В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:

  • увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
  • отдельное финансирование оплаты услуг медработников, привлекаемых к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;
  • внедрение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;
  • привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
  • внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.

Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо подготовить определенные документы. Полный перечень по ссылке.

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