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Е-черга та збільшення кількості ВЛК. В Україні покращать процес проходження медкомісії

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Середа 10 травня 2023 13:44
Е-черга та збільшення кількості ВЛК. В Україні покращать процес проходження медкомісії Ілюстративне фото: в Україні покращать процес проходження медкомісії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що удосконалення процесу проходження ВЛК передбачає:

  • збільшення мережі ВЛК за рахунок їхнього додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;
  • окреме фінансування оплати послуг медпрацівників, яких залучають до проведення медоглядів задля оцінки ступеня придатності до військової служби;
  • впровадження електронної черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;
  • залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я). Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;
  • запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);
  • здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовим отримати допомогу.

При цьому зміни будуть поступовими. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

Над змінами працює робоча група, до якої входять підрозділи ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Міністерства у справах ветеранів, Мінцифри та ГО "Принцип".

РБК-Україна повідомляло, що Міноборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.

Окрім того, ВЛК працюватимуть на базі цивільних медзакладів за програмою медгарантій.

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