Які документи необхідні для проходження ВЛК: перелік (
Фото: які документи необхідні для проходження ВЛК (Getty Images)
Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. У Міноборони опублікували повний перелік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.
Документи, необхідні для проходження ВЛК:
- направлення на медичний огляд ВЛК;
- медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична характеристика (необов'язковий документ в воєнний час);
- службова характеристика (необов'язковий документ в воєнний час);
- оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини АБО засвідчена копія акту про нещасний випадок;
- посвідчення УБД (за наявністю);
- витяги з особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців - учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ВЛК в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.
До того ж в Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.
Зокрема Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.
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