Які документи необхідні для проходження ВЛК: перелік (

Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. У Міноборони опублікували повний перелік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ВЛК в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

До того ж в Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.

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