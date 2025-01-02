Зеленський підписав закон про звільнення військових у разі втрати неповнорідних родичів

Законопроєкт, що передбачає зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", був ухвалений Верховною Радою 20 листопада 2024 року. Внесені поправки спрямовані на зрівняння прав військових, які втратили повнорідних і неповнорідних родичів.

Раніше таке право мали лише ті військові, чиї повнорідні брати або сестри загинули чи зникли безвісти. Неповнорідні родичі (ті, які мають лише одного спільного батька чи матір) не враховувалися, що створювало нерівність у правовому статусі військовослужбовців.

У пояснювальній записці до законопроєкту №11531 наголошується, що, за Сімейним кодексом України, як повнорідні, так і неповнорідні брати й сестри визнаються рідними, а ступінь їхнього споріднення не залежить від кількості спільних кровних родичів.