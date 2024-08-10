Служба за контрактом. Які підстави дають право на звільнення без негативних наслідків

З військовослужбовцями, які пройшли підготовку офіцерів запасу контракт укладається на термін від 2 до 5 років, інші особи офіцерського складу підписують контракт на термін від 1 до 5 років. У ряді випадків військові мають право на дострокове розірвання контракту.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, які бувають підстави для розірвання військової служби за контрактом.

Які підстави дають право на звільнення

"Є певні умови, за яких військовозобов'язаний може розірвати контракт про проходження військової служби. Ці умови детально прописані у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу", - каже юрист.

Основні підстави для розірвання контракту:

за станом здоров'я: якщо військовослужбовець визнаний непридатним до військової служби за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії

за віком: коли військовослужбовець досяг граничного віку перебування на військовій службі

у зв'язку із закінченням строку контракту: після закінчення терміну, на який укладався контракт

за сімейними обставинами: в окремих випадках, передбачених законом, наприклад, при народженні дитини або наявності тяжкохворого члена сім'ї

можливість працевлаштування: якщо військовослужбовець отримав пропозицію роботи від державних органів, яка вимагає звільнення зі служби

інші підстави: деякі інші підстави можуть бути передбачені законодавством, наприклад, систематичне порушення військової дисципліни, вчинення злочину тощо

Як правильно звільнитися без негативних наслідків

"Першим кроком є подання рапорту командиру військової частини з проханням про розірвання контракту та вказанням підстави для цього. До рапорту необхідно додати всі необхідні документи, які підтверджують підставу для розірвання контракту. Наприклад, якщо це медичні показання, то потрібно додати висновок військово-лікарської комісії", - пояснює Франчук.

Після розгляду рапорту та перевірки документів, командир військової частини видає наказ про звільнення військовослужбовця.

"Командир частини розглядає рапорт і приймає рішення. У деяких випадках це рішення може бути оскаржене у вищому командуванні або в суді. Після затвердження звільнення військовослужбовець отримує військовий квиток з відповідними відмітками про звільнення", - каже юрист.

При звільненні військовослужбовець має право на отримання всіх належних йому виплат, передбачених законодавством.

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