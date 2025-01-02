Зеленский подписал закон об увольнении военных в случае потери неполнородных родственников

Законопроект, предусматривающий изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", был принят Верховной Радой 20 ноября 2024 года. Внесенные поправки направлены на уравнивание прав военных, потерявших полнородных и неполнородных родственников.

Ранее такое право имели только те военные, чьи полнородные братья или сестры погибли или пропали без вести. Неполнородные родственники (те, которые имеют только одного общего отца или мать) не учитывались, что создавало неравенство в правовом статусе военнослужащих.

В пояснительной записке к законопроекту №11531 отмечается, что, согласно Семейному кодексу Украины, как полнородные, так и неполнородные братья и сестры признаются родными, а степень их родства не зависит от количества общих кровных родственников.