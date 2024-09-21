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Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд гривень

Субота 21 вересня 2024 09:57
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Зеленський підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд гривень Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків бюджету-2024 на оборону. Мова йде про 495,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради, Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Президент підписав №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", - написав Железняк.

За його словами, встановлено новий рекорд по видаткам для України - 3,73 трлн гривень, що у 2,3 рази більше, ніж бюджет до початку повномасштабної війни.

Про підписання закону свідчить і картка документа, розміщена на сайті Верховної Ради. Президент України володимир зеленський підписав закон 20 вересня.

Згідно з інформацію на сайті парламенту, ухвалений 298 голосами парламентарів 18 вересня, закон було передано президенту на підписання 20 вересня, після того, як в цей же день його підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Ухвалення закону про зміни бюджету-2024

Нагадаємо, ще в липні Кабмін подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проектом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд. гривень.

2 вересня комітет Верховної Ради з бюджету рекомендував одразу загалом схвалити доопрацьований проект уряду про збільшення видатків бюджету на 500 млрд гривень.

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету на 2024 рік.

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