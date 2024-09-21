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Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд гривен

Суббота 21 сентября 2024 09:57
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Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд гривен Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов бюджета-2024 на оборону. Речь идет о 495,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады, Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Президент подписал закон №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды", - написал Железняк.

По его словам, установлен новый рекорд по расходам для Украины - 3,73 трлн гривен, что в 2,3 раза больше, чем бюджет до начала полномасштабной войны.

О подписании закона свидетельствует и карточка документа, размещенная на сайте Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 20 сентября.

Согласно информации на сайте парламента, принятый 298 голосами парламентариев 18 сентября, закон был передан президенту на подписание 20 сентября, после того, как в этот же день его подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Принятие закона об изменениях бюджета-2024

Напомним, еще в июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен.

2 сентября комитет Верховной Рады по бюджету рекомендовал сразу в целом одобрить доработанный проект правительства об увеличении расходов бюджета на 500 млрд гривен.

18 сентября Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год.

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