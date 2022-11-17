Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від РФ і Білорусі

Закон №2736 встановлює:

недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії та/або Білорусі;

розширення переліку високоризикових клієнтів - суб'єктів первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян Росії та/або Білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);

встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про "порогові" операції (400 тисяч гривень і більше) з суб'єктами, пов’язаними з Росією та/або Білоруссю.

Крім того, норми цього закону містять рекомендації Єврокомісії у частині забезпечення відповідності українського чинного законодавства окремим стандартам Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) і вимогам Директиви ЄС 2018/843, що регулює питання запобігання відмиванню грошей або фінансуванню тероризму. Зокрема у законі передбачається:

удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу (усувається обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ);

віднесення до суб'єктів первинного фінансового моніторингу торговців творами мистецтва і посередників у такій торгівлі, і суб'єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тисяч гривень і більше. Державне регулювання і нагляд за цими особами доручено Мінфіну.

"Реалізація норм Закону №2736 сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій, пов’язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму", - йдеться у повідомленні міністерства.

Крім того, норми закону №2736:

звільняють від відповідальності за невиконання деяких обов’язків тих суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які перебувають на території бойових дій, тимчасово окупованих територій України та не мають можливості виконувати обов’язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

скорочують строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після залишення посади.

Нагадаємо, що ухвалення цього закону було частиною домашнього завдання для України як кандидата у члени ЄС.