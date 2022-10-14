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НБУ закликав включити Росію до чорного списку групи з протидії відмиванню грошей FATF

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 12:55
НБУ закликав включити Росію до чорного списку групи з протидії відмиванню грошей FATF Фото: НБУ пропонує внести Росію до чорного списку FATF (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом на пленарному засіданні 18-21 жовтня ухвалити рішення щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

У зверненні до FATF за підписом голови НБУ Андрія Пишного йдеться про:

  • виключення російської федерації з числа країн-членів FATF;
  • звернення до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство рф та позбавити її статусу спостерігача в цих органах;
  • включення РФ до "чорного списку FATF" (списку юрисдикцій із високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії).

Як зазначається у зверненні, ці рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення РФ основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу. Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження.

"Членство держави-терориста у FATF ставить під сумнів репутацію цієї організації, створеної на основі принципів міжнародного співробітництва та взаємної довіри. Неможливо вести діалог, заснований на довірі та взаємній повазі до міжнародного права та Стандартів FATF, з державою-терористом. Ведення діалогу можливе лише після того, як вона припинить фінансування тероризму та погрози щодо застосування зброї масового знищення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у червні Росію виключили з керівних органів FATF. Організація визнала військові дії Росії проти України такими, що суперечать основним принципам організації, що спрямовані на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи.

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Національний банк України
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