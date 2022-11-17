Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий Российской Федерации и Республики Беларусь как стран, совершающих или способствующих вооруженной агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Закон №2736 устанавливает:
Кроме того, нормы этого закона содержат рекомендации Еврокомиссии по обеспечению соответствия украинского действующего законодательства отдельным стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843, регулирующей вопросы предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма. В частности, в законе предусматривается:
"Реализация норм Закона №2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, нормы закона №2736:
Напомним, что принятие этого закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС.
В середине октября Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег с призывом включить Россию в черный список FATF.
Напомним, в июне Россию исключили из руководящих органов FATF. Организация признала военные действия России против Украины противоречащими основным принципам организации, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.