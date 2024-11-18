Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11225. За допомогою його планують удосконалити роботу медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
У понеділок, 18 листопада, на сайті Верховної Ради законопроект було помічено як такий, що підписаний президентом.
Нові зміни передбачають можливість участі в засіданнях МСЕК в онлайн-режимі, що дозволить зменшити витрати часу та коштів для пацієнтів.
Особиста присутність для встановлення інвалідності більше не буде обов’язковою - достатньо аналізу медичних документів. Висновки МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить доступ лікарів до даних, покращить прозорість і пришвидшить процедури.
Кабмін визначатиме строки для ухвалення рішень комісіями, а також розробить перелік підстав для дистанційного, заочного або виїзного розгляду справ. Окремо уряд створить перелік грубих порушень, за які членів МСЕК тимчасово усуватимуть від роботи.
У жовтні Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК, це і стало початком підготовки до реформи цієї системи в Україні. А вже 1 листопада Кабмін схвалив законопроект згідно з яким МСЕК буде ліквідовано з 1 січня 2025 року.
Такому рішенню передувала низка скандалів за участю керівників МСЕК у різних регіонах. РБК-Україна писало, що на початку стало відомо про незаконне збагачення очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у якої разом із сином вилучили 6 млн доларів.
Пізніше було викрито низку чиновників, яких також пов'язують зі корупцією у МСЕК. Зокрема, у понад півсотні прокурорів Хмельницької облпрокуратури виявили статус особи з інвалідністю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.