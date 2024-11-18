Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

В понедельник, 18 ноября, на сайте Верховной Рады законопроект был замечен как подписанный президентом.

Что предусматривает закон

Новые изменения предполагают возможность участия в заседаниях МСЭК в онлайн-режиме, что позволит снизить затраты времени и средств для пациентов.

Личное присутствие для установления инвалидности больше не будет обязательным – достаточно анализа медицинских документов. Выводы МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), что упростит доступ врачей к данным, улучшит прозрачность и ускорит процедуры.

Кабмин будет определять сроки принятия решений комиссиями, а также разработает перечень оснований для дистанционного, заочного или выездного рассмотрения дел. Отдельно правительство создаст перечень грубых нарушений, за которые члены МСЭК будут временно отстранены от работы.