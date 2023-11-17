Зеленський підписав закон про спрямування податків з військових на оборону

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада, підписав законопроект №10037 щодо військового ПДФО та акцизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України і народного депутата України Ярослава Железняка.
Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).
З 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:
З 1 січня також акциз (крім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.
Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.
Уже 20 вересня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.
А вже в листопаді Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати.
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