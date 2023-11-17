Зеленський підписав закон про спрямування податків з військових на оборону

Зазначається, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року військовий ПДФО спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).

Що буде наступного року

З 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд гривень);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43+ млрд гривень);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд гривень).

З 1 січня також акциз (крім місцевої частини 13,44%), який йшов у Дорожній фонд.

Закон про спрямування податків з військових на оборону

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.

Уже 20 вересня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

А вже в листопаді Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати.

