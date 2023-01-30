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Зеленський підписав закон про сплату податків і комуналки електронними грошима: подробиці

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №4366 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)", який легалізує електронні гроші та прирівнює рахунки електронних гаманців до рахунків банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Як зазначається у законі, сплачувати податки та комунальні платежі можна буде електронними грошима, але є один нюанс. Це можна буде робити тільки після завершення/скасування режиму воєнного стану, оскільки на час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений.

Згідно із пояснювальною запискою, депутати передбачили можливість сплати електронними грошима податків і зборів, комунальних послуг; здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку І-ІІІ груп.

При цьому вимоги щодо можливості відкриття та ведення рахунків у електронних грошах поширюються виключно на клієнтів, які стали на облік у контролюючих органах. Законодавці таким чином планують зробити всі платежі в Україні більш прозорими та звузити можливості для уникнення оподаткування.

Крім того, законопроєкт прирівнює до доходів, що підлягають оподаткуванню, доходи надавачів платіжних послуг, а також подовжує термін для переліцензування операторів платіжних послуг з 1 лютого до 1 травня 2023 року.

Днями РБК-Україна повідомляло, що в Україні пропонують подовжити податкові пільги у період дії воєнного стану. Для цього планують внести зміни у Податковий кодекс.

Нагадаємо, що Україна зобов'язалася скасувати податкові пільги, запроваджені з початку війни.

У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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