В Україні пропонують продовжити податкові пільги на час дії воєнного стану
В Україні пропонують продовжити податкові пільги у період дії воєнного стану. Для цього планують внести зміни у Податковий кодекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
Законопроектом, серед іншого, пропонується встановити, що окремі норми діють до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 01.07.2023, зокрема:
- можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та II груп не сплачувати єдиний податок; зупинення проведення документальних перевірок;
- зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.
Нагадаємо, що Україна зобов'язалася скасувати податкові пільги, запроваджені з початку війни.
У четвер, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
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