Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Деталі рішення

За словами глави держави, покарання за діяльність незаконних кол-центрів має бути жорстким.

"Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - розповів Зеленський.

Крім того, парламент підтримав низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучити додаткове фінансування для державного бюджету.

Президент наголосив, що дефіцит бюджету є суттєвим, і кожне рішення для його заповнення справді допомагає стійкості України та її обороні.