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Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів

22:25 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Деталі рішення

За словами глави держави, покарання за діяльність незаконних кол-центрів має бути жорстким.

"Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - розповів Зеленський.

Крім того, парламент підтримав низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучити додаткове фінансування для державного бюджету.

Президент наголосив, що дефіцит бюджету є суттєвим, і кожне рішення для його заповнення справді допомагає стійкості України та її обороні.

Схеми шахрайства з картками в Україні

Нагадаємо, злодії постійно вдосконалюють методи викрадення коштів з рахунків українців.

Зокрема, експерти пояснили, коли банк зобов’язаний повернути кошти, якщо їх вкрали шахраї, та що потрібно робити потерпілим одразу після незаконного списання.

Крім того, фінансові установи фіксують і нові технологічні загрози. Раніше у ПриватБанку розповіли, як шахраї крадуть гроші через NFC і смартфон, використовуючи схему NFC Relay для дистанційного зняття готівки в банкоматах.

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