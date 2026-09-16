Зеленський підписав закон щодо жорстких покарань для шахрайських кол-центрів
В Україні запровадили кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Деталі рішення
За словами глави держави, покарання за діяльність незаконних кол-центрів має бути жорстким.
"Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон", - розповів Зеленський.
Крім того, парламент підтримав низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучити додаткове фінансування для державного бюджету.
Президент наголосив, що дефіцит бюджету є суттєвим, і кожне рішення для його заповнення справді допомагає стійкості України та її обороні.
Схеми шахрайства з картками в Україні
Нагадаємо, злодії постійно вдосконалюють методи викрадення коштів з рахунків українців.
Зокрема, експерти пояснили, коли банк зобов’язаний повернути кошти, якщо їх вкрали шахраї, та що потрібно робити потерпілим одразу після незаконного списання.
Крім того, фінансові установи фіксують і нові технологічні загрози. Раніше у ПриватБанку розповіли, як шахраї крадуть гроші через NFC і смартфон, використовуючи схему NFC Relay для дистанційного зняття готівки в банкоматах.