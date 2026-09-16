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Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров

22:25 16.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине ввели уголовную ответственность за создание и деятельность мошеннических колл-центров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали решения

По словам главы государства, наказание за деятельность незаконных колл-центров должно быть жестким.

"Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я подписал только этот закон", - рассказал Зеленский.

Кроме того, парламент поддержал ряд законодательных инициатив, являющихся частью международных обязательств Украины. Они разрешат привлечь дополнительное финансирование для государственного бюджета.

Президент подчеркнул, что дефицит бюджета существенный, и каждое решение для его заполнения действительно помогает устойчивости Украины и ее обороне.

Схемы мошенничества с картами в Украине

Напомним, воры постоянно усовершенствуют методы похищения средств со счетов украинцев.

В частности, эксперты объяснили, когда банк обязан вернуть средства, если их украли мошенники и что нужно делать пострадавшим сразу после незаконного списания.

Кроме того, финансовые учреждения фиксируют и новые технологические угрозы. Ранее в ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон, используя схему NFC Relay для дистанционного снятия наличных денег в банкоматах.

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