Зеленский подписал закон о жестких наказаниях для мошеннических колл-центров
В Украине ввели уголовную ответственность за создание и деятельность мошеннических колл-центров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Детали решения
По словам главы государства, наказание за деятельность незаконных колл-центров должно быть жестким.
"Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические колл-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я подписал только этот закон", - рассказал Зеленский.
Кроме того, парламент поддержал ряд законодательных инициатив, являющихся частью международных обязательств Украины. Они разрешат привлечь дополнительное финансирование для государственного бюджета.
Президент подчеркнул, что дефицит бюджета существенный, и каждое решение для его заполнения действительно помогает устойчивости Украины и ее обороне.
Схемы мошенничества с картами в Украине
Напомним, воры постоянно усовершенствуют методы похищения средств со счетов украинцев.
В частности, эксперты объяснили, когда банк обязан вернуть средства, если их украли мошенники и что нужно делать пострадавшим сразу после незаконного списания.
Кроме того, финансовые учреждения фиксируют и новые технологические угрозы. Ранее в ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон, используя схему NFC Relay для дистанционного снятия наличных денег в банкоматах.