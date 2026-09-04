Новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон
У ПриватБанку зафіксували зростання нової високотехнологічної схеми викрадення коштів – NFC Relay-атак. Шахраї змушують клієнтів прикладати банківську картку до власного смартфона, щоб дистанційно знімати готівку в банкоматах.
Про одну з найскладніших з технічної точки зору схем у 2026 році йдеться у статті РБК-Україна "ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році".
Головне:
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NFC Relay-атаки стали одними з найскладніших технічних схем у 2026 році.
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Сценарій: жертві пропонують завантажити програму з месенджера, прикласти картку до смартфона та ввести ПІН-код.
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Мета: дистанційно зчитати дані для зняття готівки або розрахунків.
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Правило безпеки: встановлюйте застосунки лише з App Store чи Google Play і не виконуйте вказівок незнайомців.
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Застереження: банк ніколи не вимагає сканувати картку телефоном чи завантажувати файли з месенджерів.
Як розповіла керівниця департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталія Фіголь, серед найвищих за технічною складністю схем, зафіксованих у 2026 році, — NFC Relay-атаки, тобто рілей-атаки з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
Як працює схема:
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Зловмисники контактують із жертвою під приводом "оновлення банківського застосунку" чи "перевірки безпеки".
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Людину змушують завантажити на смартфон сторонню програму з месенджера або невідомого сайту.
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Далі жертву просять виконати маніпуляцію – прикласти фізичну картку до смартфона та ввести ПІН-код.
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За допомогою шкідливого ПЗ шахраї дистанційно зчитують платіжні дані та миттєво знімають гроші в банкоматі або розраховуються в магазинах.
"Дуже важливо вміти розпізнавати такі спроби. Банк ніколи не просить завантажувати сторонні файли з месенджерів або прикладати картку до смартфона для "перевірки захисту" чи "сканування". Також рекомендуємо встановлювати програмне забезпечення тільки з офіційних джерел App Store/Google Play", – наголосила Наталія Фіголь.
У ПриватБанку нагадують: співробітники фінансових установ ніколи не просять клієнтів прикладати картку до смартфона для "сканування" чи встановлювати сторонні файли. Завантажувати застосунки слід виключно з офіційних магазинів: App Store або Google Play.
Загалом, за даними Нацбанку, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками в Україні скоротилася на 5% – до 256 тисяч. Проте сума збитків від них зросла на 24% – до 1,4 млрд грн. А середній "чек" однієї шахрайської операції збільшився на 30% – до 5536 грн.
Тобто зловмисники роблять ставку не на масовість атак, а на їхню технологічну складність і результативність. Саме такою є схема NFC Relay, яку минулого року вперше зафіксував ПриватБанк.