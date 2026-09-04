Новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон

У ПриватБанку зафіксували зростання нової високотехнологічної схеми викрадення коштів – NFC Relay-атак. Шахраї змушують клієнтів прикладати банківську картку до власного смартфона, щоб дистанційно знімати готівку в банкоматах.

Про одну з найскладніших з технічної точки зору схем у 2026 році йдеться у статті РБК-Україна "ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році" .

Головне:

NFC Relay-атаки стали одними з найскладніших технічних схем у 2026 році.

Сценарій : жертві пропонують завантажити програму з месенджера, прикласти картку до смартфона та ввести ПІН-код.

Мета : дистанційно зчитати дані для зняття готівки або розрахунків.

Правило безпеки : встановлюйте застосунки лише з App Store чи Google Play і не виконуйте вказівок незнайомців.

Застереження: банк ніколи не вимагає сканувати картку телефоном чи завантажувати файли з месенджерів.

Як розповіла керівниця департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталія Фіголь, серед найвищих за технічною складністю схем, зафіксованих у 2026 році, — NFC Relay-атаки, тобто рілей-атаки з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Як працює схема:

Зловмисники контактують із жертвою під приводом "оновлення банківського застосунку" чи "перевірки безпеки". Людину змушують завантажити на смартфон сторонню програму з месенджера або невідомого сайту. Далі жертву просять виконати маніпуляцію – прикласти фізичну картку до смартфона та ввести ПІН-код. За допомогою шкідливого ПЗ шахраї дистанційно зчитують платіжні дані та миттєво знімають гроші в банкоматі або розраховуються в магазинах.

"Дуже важливо вміти розпізнавати такі спроби. Банк ніколи не просить завантажувати сторонні файли з месенджерів або прикладати картку до смартфона для "перевірки захисту" чи "сканування". Також рекомендуємо встановлювати програмне забезпечення тільки з офіційних джерел App Store/Google Play", – наголосила Наталія Фіголь.

У ПриватБанку нагадують: співробітники фінансових установ ніколи не просять клієнтів прикладати картку до смартфона для "сканування" чи встановлювати сторонні файли. Завантажувати застосунки слід виключно з офіційних магазинів: App Store або Google Play.

Загалом, за даними Нацбанку, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками в Україні скоротилася на 5% – до 256 тисяч. Проте сума збитків від них зросла на 24% – до 1,4 млрд грн. А середній "чек" однієї шахрайської операції збільшився на 30% – до 5536 грн.

Тобто зловмисники роблять ставку не на масовість атак, а на їхню технологічну складність і результативність. Саме такою є схема NFC Relay, яку минулого року вперше зафіксував ПриватБанк.