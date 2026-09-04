ua en ru
Пт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон

18:14 04.09.2026 Пт
2 хв
Зловмисники змушують клієнтів сканувати картки телефоном і дистанційно знімають готівку в банкоматах
aimg Анна Рижук aimg Олег Хомчук
Новий рівень шахрайства: у ПриватБанку розповіли, як крадуть гроші через NFC і смартфон ПриватБанк вперше зафіксував схему NFC Relay минулого року (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ПриватБанку зафіксували зростання нової високотехнологічної схеми викрадення коштів – NFC Relay-атак. Шахраї змушують клієнтів прикладати банківську картку до власного смартфона, щоб дистанційно знімати готівку в банкоматах.

Про одну з найскладніших з технічної точки зору схем у 2026 році йдеться у статті РБК-Україна "ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році".

Головне:

  • NFC Relay-атаки стали одними з найскладніших технічних схем у 2026 році.

  • Сценарій: жертві пропонують завантажити програму з месенджера, прикласти картку до смартфона та ввести ПІН-код.

  • Мета: дистанційно зчитати дані для зняття готівки або розрахунків.

  • Правило безпеки: встановлюйте застосунки лише з App Store чи Google Play і не виконуйте вказівок незнайомців.

  • Застереження: банк ніколи не вимагає сканувати картку телефоном чи завантажувати файли з месенджерів.

Як розповіла керівниця департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталія Фіголь, серед найвищих за технічною складністю схем, зафіксованих у 2026 році, — NFC Relay-атаки, тобто рілей-атаки з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Як працює схема:

  1. Зловмисники контактують із жертвою під приводом "оновлення банківського застосунку" чи "перевірки безпеки".

  2. Людину змушують завантажити на смартфон сторонню програму з месенджера або невідомого сайту.

  3. Далі жертву просять виконати маніпуляцію – прикласти фізичну картку до смартфона та ввести ПІН-код.

  4. За допомогою шкідливого ПЗ шахраї дистанційно зчитують платіжні дані та миттєво знімають гроші в банкоматі або розраховуються в магазинах.

"Дуже важливо вміти розпізнавати такі спроби. Банк ніколи не просить завантажувати сторонні файли з месенджерів або прикладати картку до смартфона для "перевірки захисту" чи "сканування". Також рекомендуємо встановлювати програмне забезпечення тільки з офіційних джерел App Store/Google Play", – наголосила Наталія Фіголь.

У ПриватБанку нагадують: співробітники фінансових установ ніколи не просять клієнтів прикладати картку до смартфона для "сканування" чи встановлювати сторонні файли. Завантажувати застосунки слід виключно з офіційних магазинів: App Store або Google Play.

Загалом, за даними Нацбанку, у 2025 році кількість незаконних операцій із платіжними картками в Україні скоротилася на 5% – до 256 тисяч. Проте сума збитків від них зросла на 24% – до 1,4 млрд грн. А середній "чек" однієї шахрайської операції збільшився на 30% – до 5536 грн.

Тобто зловмисники роблять ставку не на масовість атак, а на їхню технологічну складність і результативність. Саме такою є схема NFC Relay, яку минулого року вперше зафіксував ПриватБанк.

Читайте також: Чи працює ПриватБанк у Києві під час тривалої тривоги: офіційна відповідь
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПриватБанк Шахрайська схема шахраї в Україні Банки
Новини
Дрон летів в кабінет Поклада. РФ вдарила по будівлі СБУ в центрі Києва, - Зеленський
Дрон летів в кабінет Поклада. РФ вдарила по будівлі СБУ в центрі Києва, - Зеленський
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність