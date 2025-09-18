Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Британією
Україна та Велика Британія офіційно закріпили стратегічне партнерство на 100 років. Угода передбачає щорічну військову допомогу та широку співпрацю в інших сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №0332 на сайті Ради.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, якими ратифікована угода. Документ визначає довгострокові рамки співпраці у сфері безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культури.
Угоду підписали 16 січня 2025 року Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вона передбачає суттєве посилення військової підтримки. Зокрема, Британія зобов'язалася щороку виділяти Україні не менше 3,6 млрд фунтів військової допомоги до 2030/31 фінансового року та після - за потреби.
Пакет включає навчання військових, підготовку пілотів, постачання авіації, співпрацю у виробництві оборонної техніки, дронів, артилерії. Також передбачена участь України у спільних експедиційних форматах, зокрема Joint Expeditionary Force.
Крім оборони, угода охоплює енергетику, включно з "зеленою" та критичними мінералами, науково-технічний розвиток, агротехнології, дронобудування, а також культурну, освітню та гуманітарну співпрацю.
Документ закріплює механізми консультацій у випадку загроз чи агресії та підходи до морської безпеки. Ухвалення угоди створює для України гарантовані рамки взаємної підтримки на десятиліття, що має зміцнити обороноздатність і забезпечити стабільність.
У документі зазначається, що членство в НАТО є найкращою гарантією її безпеки й Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО.
Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію.