Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Британією

Україна, Четвер 18 вересня 2025 10:53
Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Британією Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна та Велика Британія офіційно закріпили стратегічне партнерство на 100 років. Угода передбачає щорічну військову допомогу та широку співпрацю в інших сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №0332 на сайті Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, якими ратифікована угода. Документ визначає довгострокові рамки співпраці у сфері безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культури.

Угоду підписали 16 січня 2025 року Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вона передбачає суттєве посилення військової підтримки. Зокрема, Британія зобов'язалася щороку виділяти Україні не менше 3,6 млрд фунтів військової допомоги до 2030/31 фінансового року та після - за потреби.

Пакет включає навчання військових, підготовку пілотів, постачання авіації, співпрацю у виробництві оборонної техніки, дронів, артилерії. Також передбачена участь України у спільних експедиційних форматах, зокрема Joint Expeditionary Force.

Крім оборони, угода охоплює енергетику, включно з "зеленою" та критичними мінералами, науково-технічний розвиток, агротехнології, дронобудування, а також культурну, освітню та гуманітарну співпрацю.

Документ закріплює механізми консультацій у випадку загроз чи агресії та підходи до морської безпеки. Ухвалення угоди створює для України гарантовані рамки взаємної підтримки на десятиліття, що має зміцнити обороноздатність і забезпечити стабільність.

У документі зазначається, що членство в НАТО є найкращою гарантією її безпеки й Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО.

Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію.

