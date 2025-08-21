Чи відмовиться Україна від членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки: Зеленський дав відповідь
Політика США щодо членства України в НАТО не змінилася - Вашингтон не планує приєднання Києва до Альянсу, але підтримує інтеграцію України в ЄС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.
На запитання журналістів, як він оцінює гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені 5-ю статтею НАТО, і чи готова Україна відмовитися від членства в Альянсі в обмін на такі гарантії, Зеленський відповів, що політика США у цьому питанні не змінилася.
"Політика США - не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть - подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", - зазначив президент.
Він також наголосив, що сигнал від генерального секретаря НАТО зрозумілий: Росія не має права накладати вето на членство України в Альянсі.
"Це рішення союзників, і у нас тут спільне бачення", - підсумував глава держави.
Вступ України до НАТО
Як відомо, восени 2022 року Україна офіційно звернулася із заявкою на пришвидшений вступ до НАТО.
У самому Альянсі наголосили, що Київ має перспективу членства, проте під час війни цей процес неможливий.
Сам президент США Дональд Трамп виступав проти приєднання України до блоку, а очільник Пентагону Піт Хегсет називав таку перспективу малоймовірною.