ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Британией

Украина, Четверг 18 сентября 2025 10:53
UA EN RU
Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Британией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина и Великобритания официально закрепили стратегическое партнерство на 100 лет. Соглашение предусматривает ежегодную военную помощь и широкое сотрудничество в других сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0332 на сайте Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ратифицировано соглашение. Документ определяет долгосрочные рамки сотрудничества в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.

Соглашение подписали 16 января 2025 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки. В частности, Великобритания обязалась ежегодно выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи до 2030/31 финансового года и после - при необходимости.

Пакет включает обучение военных, подготовку пилотов, поставки авиации, сотрудничество в производстве оборонной техники, дронов, артиллерии. Также предусмотрено участие Украины в совместных экспедиционных форматах, в частности Joint Expeditionary Force.

Кроме обороны, соглашение охватывает энергетику, включая "зеленую" и критические минералы, научно-техническое развитие, агротехнологии, дроностроение, а также культурное, образовательное и гуманитарное сотрудничество.

Документ закрепляет механизмы консультаций в случае угроз или агрессии и подходы к морской безопасности. Принятие соглашения создает для Украины гарантированные рамки взаимной поддержки на десятилетия, что должно укрепить обороноспособность и обеспечить стабильность.

В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Соглашение будет оставаться в силе в течение 100 лет, если ни одна из сторон не прекратит его действие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре