Зеленський підписав закон про професійну освіту: що зміниться для коледжів і студентів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про професійну освіту", який Верховна Рада ухвалила 21 серпня 2025 року . Документ відкриває шлях до модернізації системи профосвіти та створення сучасних професійних коледжів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Головні зміни

Новий статус коледжів. Вони працюватимуть як некомерційні товариства без тарифної сітки та типового штатного розпису, з правом самостійно розпоряджатися власними надходженнями. Це дозволить гідно оплачувати працю викладачів, особливо майстрів виробничого навчання.

KPI для директорів. Запроваджується прозора система оцінювання керівників, що дасть змогу оновити управління та підвищити ефективність закладів.

Зовнішнє оцінювання випускників. Через кілька років дипломи видаватимуть лише після перевірки знань у незалежних кваліфікаційних центрах. Це має покращити якість підготовки фахівців.

Гнучкі траєкторії навчання. Студенти зможуть обирати: здобувати повну професійну освіту чи лише кваліфікацію для швидшого виходу на ринок праці. Освіта стане доступнішою і для дорослих, які хочуть змінити професію чи підвищити кваліфікацію.

Чому це важливо

За словами авторів закону, документ перезапускає професійну освіту та формує коледжі як основні заклади підготовки кваліфікованих кадрів, які вже сьогодні потрібні ринку праці. Це також один із ключових індикаторів Ukraine Facility Plan у сфері розвитку людського капіталу.