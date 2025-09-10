ua en ru
Зеленский подписал закон о профессиональном образовании: что изменится для колледжей и студентов

Среда 10 сентября 2025 13:13
Зеленский подписал закон о профессиональном образовании: что изменится для колледжей и студентов Фото: Владимир Зеленский подписал закон о профтехобразовании (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О профессиональном образовании", который Верховная Рада приняла 21 августа 2025 года. Документ открывает путь к модернизации системы профобразования и созданию современных профессиональных колледжей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Главные изменения

Новый статус колледжей. Они будут работать как некоммерческие общества без тарифной сетки и типового штатного расписания, с правом самостоятельно распоряжаться собственными поступлениями. Это позволит достойно оплачивать труд преподавателей, особенно мастеров производственного обучения.

KPI для директоров. Вводится прозрачная система оценки руководителей, что позволит обновить управление и повысить эффективность учреждений.

Внешнее оценивание выпускников. Через несколько лет дипломы будут выдавать только после проверки знаний в независимых квалификационных центрах. Это должно улучшить качество подготовки специалистов.

Гибкие траектории обучения. Студенты смогут выбирать: получать полное профессиональное образование или только квалификацию для быстрого выхода на рынок труда. Образование станет более доступным и для взрослых, которые хотят сменить профессию или повысить квалификацию.

Почему это важно

По словам авторов закона, документ перезапускает профессиональное образование и формирует колледжи как основные учреждения подготовки квалифицированных кадров, которые уже сегодня нужны рынку труда. Это также один из ключевых индикаторов Ukraine Facility Plan в сфере развития человеческого капитала.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН продлило вступительную кампанию в профтехи до 1 октября 2025 года. Учиться в профтехах могут и взрослые (ветераны, переселенцы, люди с ВОТ). Поступление происходит без НМТ, по собеседованию или творческому конкурсу, а рейтинг формируют по среднему баллу школьного свидетельства. Подать документы можно лично или онлайн через ЕГЭБО.

Напомним, в 2025 году мужчины-поступающие от 17 лет должны подать в приемные комиссии военно-учетный документ. Это может быть бумажный вариант (военный билет, удостоверение о приписке) или электронный - сформированный в приложении "Резерв+".

