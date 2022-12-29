Зеленский подписал закон "О медиа"
Сегодня подписан закон о медиа, который является весомым следующим шагом на пути вступления Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №2693-д от 02 июля 2020 года.
Этот документ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 29 декабря, определяет правовые принципы деятельности в Украине субъектов в области медиа, а также принципы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере. Кроме того, закон внедряет в законодательное поле понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, гарантирующую средству массовой информации законодательную защиту.
Законопроект 13 декабря поддержали 299 народных депутатов, и он стал третьим и заключительным этапом по выполнению обязательств относительно кандидатства Украины в ЕС. Ранее парламент принял законы о нацменьшинствах, а также утвердил конкурсный отбор судей Конституционного суда.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада приняла закон, изменяющий порядок отбора судей Конституционного суда. Его поддержали 245 народных депутатов.
Также мы писали, что Верховная рада 13 декабря также приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Европейском союзе.
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