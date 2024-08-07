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Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради України.

Зазначається, що парламент прийняв акт ще 16 липня. 

Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обов’язків та бойових завдань задля використання їх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду та інше під час дії воєнного стану.

Право застосовувати заохочення надається: 

  • голова Міністерства оборони України – щодо військових звань офіцерського складу; 
  • головнокомандувачу Збройних Сил України  щодо військових звань сержантського  складу.

Зокрема особа, яку поновили у військовому званні, може користуватись правами й пільгами відповідно до поновленого звання

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський, сьогодні, 7 серпня, також підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Тим часом комітет з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

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Володимир Зеленський