Зеленский подписал закон о восстановлении военных в звании

Отмечается, что парламент принял акт еще 16 июля.

Целью закона является восстановление в звании военных, которых ранее лишили воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения.

Право применять поощрения предоставляется:

главе Министерства обороны Украины - относительно воинских званий офицерского состава;

главнокомандующему Вооруженных Сил Украины относительно воинских званий сержантского состава.

В частности лицо, которое восстановили в воинском звании, может пользоваться правами и льготами в соответствии с восстановленным званием.