Міністр фінансів назвав суму збільшення податків наступного року
Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту держбюджету на 2025 рік повідомив, що завдяки підвищенню податків доходи бюджету зростуть на 141 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка в Telegram.
"Виступ міністра фінансів, говорить що в бюджеті закладено +141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д", - розповів депутат.
Железняк нагадав, що цей законопроєкт досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.
Закон про підвищення податків
Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Головним ресурсом буде збільшення податків з доходів громадян. До другого читання в проєкт включили збільшення податку з прибутку банків за 2024 рік з 25% до 50%. Банки заплатять цей податок лише наступного року.
Кабмін подав проєкт бюджету на 2025 рік 15 вересня. Тоді ще не були зрозумілі параметри податкового законопроєкту, зокрема податку з банків.
На 2025 рік було враховано додатковий ресурс від проєкту № 11416-д в обсязі 122,4 млрд гривень. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.
Дата набрання чинності закону важлива, оскільки саме с цієї дати збільшується військовий збір з усіх доходів громадян, у тому числі зарплати, з 1,5% до 5%.
Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік 19 листопада. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 депутатів.