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Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці

Україна, Вівторок 09 липня 2024 12:39
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Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці Фото: Підвищення податків підтримують лише 30% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лише 4,5% українців вважають, що підвищення податків має відбуватися оперативно, аби забезпечити максимальні надходження до державного бюджету в короткий період часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Чверть опитаних (25,5%) вважають, що підвищення податків слід здійснити, але поступово, аби збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення.

Більшість громадян України (58,1%) вважають не доцільним підвищення податків.

Решта 11,8% опитаних вагалися з відповіддю.

Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці

Опитування проводилося Центром Разумкова з 21 червня по 2 липня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Нагадаємо, зібраних в Україні податків вистачає лише на військові видатки. Решту коштів (близько половини) на соціальні та інші видатки Україна з 2022 року отримує від західних країн. Окрім суто військової допомоги у 2024 році Київ отримає 38 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції у 2023 році заявив, що є прихильником зниження податків.

"Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки", - сказав він.

За його словами, коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим.

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