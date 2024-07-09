Підвищення податків під час війни для наповнення бюджету: що думають українці

Лише 4,5% українців вважають, що підвищення податків має відбуватися оперативно, аби забезпечити максимальні надходження до державного бюджету в короткий період часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

Опитування проводилося Центром Разумкова з 21 червня по 2 липня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Чверть опитаних (25,5%) вважають, що підвищення податків слід здійснити, але поступово, аби збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення.

Нагадаємо, зібраних в Україні податків вистачає лише на військові видатки. Решту коштів (близько половини) на соціальні та інші видатки Україна з 2022 року отримує від західних країн. Окрім суто військової допомоги у 2024 році Київ отримає 38 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції у 2023 році заявив, що є прихильником зниження податків.

"Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки", - сказав він.

За його словами, коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим.