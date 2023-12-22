Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами: не більше 1% на день

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Ставка по мікрокредиту не повинна перевищувати 1% на день, що є істотно нижчим, ніж середня ставка сьогодні (2,5%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9422 на сайті Ради.
Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, необхідність трансформації ринку небанківських послуг, насамперед у сегменті мікрокредитування, назріла вже давно.
Як зазначив Пишний, ситуація зміниться, адже ухвалений закон має такі нововведення:
Верховна рада 22 листопада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Закон запроваджує показник "денна відсоткова ставка за споживчим кредитом", який не може перевищувати 1% на день від загального розміру кредиту; ставка включає всі витрати позичальника за кредитом.
Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.
У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.