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В Україні обмежили ставки за мікрокредитами

Україна, Середа 22 листопада 2023 13:53
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В Україні обмежили ставки за мікрокредитами Фото: Рада обмежила ставки за мікрокредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Ставка за мікрокредитом не повинна перевищувати 1% на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, законопроект № 9422 підтримали 255 депутатів.

Нові норми

Закон запроваджує

  • показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", який не може перевищувати 1% на день від загального розміру кредиту; ставка включає всі витрати позичальника за кредитом;
  • вимоги обов'язкової вказівки у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);
  • заборона кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, зазначеної у договорі про споживчий кредит;
  • наділяє НБУ повноваженнями встановлювати додаткові вимоги щодо оцінки кредитоспроможності позичальника, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;
  • зобов'язує кредитодавця передавати інформацію з усіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б одне з бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача;
  • забороняє встановлювати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку використання кредиту (продовження терміну використання кредиту має здійснюватися виключно шляхом укладання додаткового договору за домовленістю сторін);

Проблема мікрокредитів

Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нагадаємо, закон про споживче кредитування та формування та обіг кредитних історій повністю набув чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.

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