Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам: не больше 1% в день

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Ставка по микрокредиту не должна превышать 1% в день, что существенно ниже, чем средняя ставка сегодня (2,5%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 9422 на сайте Рады.
Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно.
Как отметил Пышный, ситуация изменится, ведь принятый закон имеет следующие нововведения:
Верховная рада 22 ноября приняла закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", который не может превышать 1% в день от общего размера кредита; ставка включает все расходы заемщика по кредиту.
Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.
В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.