Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам: не больше 1% в день

Что изменится

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, необходимость трансформации рынка небанковских услуг, в первую очередь в сегменте микрокредитования, назрела уже давно.

Как отметил Пышный, ситуация изменится, ведь принятый закон имеет следующие нововведения:

Вводит предельную стоимость кредита. То есть будут установлены предельные размеры процентных ставок – не более 1% в день. "Мы дойдем до этого показателя поэтапно в течение 8 месяцев: первые 4 месяца ставка 2,5%, следующие 4 месяца - 1,5%, а дальше - не более 1%. Сегодня эти цифры ничем не ограничены и иногда достигают тысяч процентов годовых", - отметил Пышный.

Даст возможность НБУ устанавливать минимальные требования к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний, что позволит качественно снизить долговую нагрузку на одного заемщика. Поэтому "ночные кредиты за 1 минуту" останутся в прошлом.

Запрещает кредитору в одностороннем порядке автоматически продлевать срок использования кредита. "Ведь потребитель по невнимательности может не знать, что уже ушел, так сказать, на следующий круг, а кредитор не спешит об этом сообщать. Все платежи должны быть озвучены потребителю", - пояснил глава НБУ.

Также закон предусматривает дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований. "Обойти требования закона никому не удастся", - добавил Пышный.

Закон о микрокредитах

Верховная рада 22 ноября приняла закон о дополнительном регулировании рынка потребительских кредитов в Украине. Закон вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", который не может превышать 1% в день от общего размера кредита; ставка включает все расходы заемщика по кредиту.

Проблема микрокредитов

Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.

В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.