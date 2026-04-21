Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС: що це змінює

Документ набуває чинності після тривалої підготовки та реформ у галузі.

Що ухвалили

Парламент прийняв документ 7 квітня у другому читанні. Його мета - створити правову базу для включення українського ринку електроенергії до єдиного енергоринку Євросоюзу.

Як працюватиме механізм

Закон запускає так зване об'єднання ринків електроенергії (market coupling). Простіше кажучи - це механізм, який автоматично узгоджує ціни та обсяги купівлі-продажу електрики між Україною та країнами ЄС.

Він охоплює два типи торгівлі:

купівлю та продаж електроенергії "на добу наперед";

торгівлю всередині поточної доби (внутрішньодобовий ринок).

Що ще передбачає інструмент

Закон також запроваджує:

європейську модель оцінки ризиків в енергетиці;

механізми забезпечення потужності - щоб у системі завжди вистачало електрики;

нові інструменти для роботи ринку.

Окремо закон регулює взаємодію між оператором електромережі та оператором ринку - для безперебійної торгівлі електрикою через кордон.

Документ також посилює права споживачів - через розвиток енергетичних об'єднань та так звані механізми "активного споживача", коли люди чи бізнеси не просто купують електрику, а й можуть її продавати або управляти своїм споживанням.