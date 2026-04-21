Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС: що це змінює

14:25 21.04.2026 Вт
2 хв
Закон відкриває нові можливості для розвитку розподіленої генерації, когенерації та енергетики в цілому
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до повноцінної роботи українського ринку електроенергії за європейськими правилами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12087-д на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Україна ризикує втратити 1,75 млрд доларів. Названі перші наслідки CBAM для України

Документ набуває чинності після тривалої підготовки та реформ у галузі.

Що ухвалили

Парламент прийняв документ 7 квітня у другому читанні. Його мета - створити правову базу для включення українського ринку електроенергії до єдиного енергоринку Євросоюзу.

Як працюватиме механізм

Закон запускає так зване об'єднання ринків електроенергії (market coupling). Простіше кажучи - це механізм, який автоматично узгоджує ціни та обсяги купівлі-продажу електрики між Україною та країнами ЄС.

Він охоплює два типи торгівлі:

  • купівлю та продаж електроенергії "на добу наперед";
  • торгівлю всередині поточної доби (внутрішньодобовий ринок).

Що ще передбачає інструмент

Закон також запроваджує:

  • європейську модель оцінки ризиків в енергетиці;
  • механізми забезпечення потужності - щоб у системі завжди вистачало електрики;
  • нові інструменти для роботи ринку.

Окремо закон регулює взаємодію між оператором електромережі та оператором ринку - для безперебійної торгівлі електрикою через кордон.

Документ також посилює права споживачів - через розвиток енергетичних об'єднань та так звані механізми "активного споживача", коли люди чи бізнеси не просто купують електрику, а й можуть її продавати або управляти своїм споживанням.

Тим часом Єврокомісія готує окремий Енергетичний план дій для України з метою впровадження до наступної зими. Як повідомляло РБК-Україна, єврокомісарка Марта Кос заявила про виділення 145 мільйонів євро на підтримку української енергетики у 2026 році.

Загальний обсяг допомоги від ЄС з 2022 року вже перевищив 3 мільярди євро.

Нагадаємо, ще у вересні 2025 року, як повідомляло РБК-Україна, експерти на конференції центру We Build Ukraine назвали об'єднання ринків електроенергії з ЄС одним із пріоритетних завдань для галузі.

Більше по темі:
Володимир Зеленський