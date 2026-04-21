Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС: що це змінює

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до повноцінної роботи українського ринку електроенергії за європейськими правилами.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12087-д на сайті Верховної Ради.
Документ набуває чинності після тривалої підготовки та реформ у галузі.
Парламент прийняв документ 7 квітня у другому читанні. Його мета - створити правову базу для включення українського ринку електроенергії до єдиного енергоринку Євросоюзу.
Закон запускає так зване об'єднання ринків електроенергії (market coupling). Простіше кажучи - це механізм, який автоматично узгоджує ціни та обсяги купівлі-продажу електрики між Україною та країнами ЄС.
Він охоплює два типи торгівлі:
Закон також запроваджує:
Окремо закон регулює взаємодію між оператором електромережі та оператором ринку - для безперебійної торгівлі електрикою через кордон.
Документ також посилює права споживачів - через розвиток енергетичних об'єднань та так звані механізми "активного споживача", коли люди чи бізнеси не просто купують електрику, а й можуть її продавати або управляти своїм споживанням.
Тим часом Єврокомісія готує окремий Енергетичний план дій для України з метою впровадження до наступної зими. Як повідомляло РБК-Україна, єврокомісарка Марта Кос заявила про виділення 145 мільйонів євро на підтримку української енергетики у 2026 році.
Загальний обсяг допомоги від ЄС з 2022 року вже перевищив 3 мільярди євро.
Нагадаємо, ще у вересні 2025 року, як повідомляло РБК-Україна, експерти на конференції центру We Build Ukraine назвали об'єднання ринків електроенергії з ЄС одним із пріоритетних завдань для галузі.