Зеленский подписал закон об объединении энергорынков Украины и ЕС: что это меняет

14:25 21.04.2026 Вт
2 мин
Закон открывает новые возможности для развития распределенной генерации, когенерации и энергетики в целом
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к полноценной работе украинского рынка электроэнергии по европейским правилам.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №12087-д на сайте Верховной Рады.

Документ вступает в силу после длительной подготовки и реформ в отрасли.

Что приняли

Парламент принял документ 7 апреля во втором чтении. Его цель - создать правовую базу для включения украинского рынка электроэнергии в единый энергорынок Евросоюза.

Как будет работать механизм

Закон запускает так называемое объединение рынков электроэнергии (market coupling). Проще говоря - это механизм, который автоматически согласовывает цены и объемы купли-продажи электричества между Украиной и странами ЕС.

Он охватывает два типа торговли:

  • покупку и продажу электроэнергии "на сутки вперед";
  • торговлю внутри текущих суток (внутрисуточный рынок).

Что еще предусматривает инструмент

Закон также вводит:

  • европейскую модель оценки рисков в энергетике;
  • механизмы обеспечения мощности - чтобы в системе всегда хватало электричества;
  • новые инструменты для работы рынка.

Отдельно закон регулирует взаимодействие между оператором электросети и оператором рынка - для бесперебойной торговли электричеством через границу.

Документ также усиливает права потребителей - через развитие энергетических объединений и так называемые механизмы "активного потребителя", когда люди или бизнесы не просто покупают электричество, но и могут его продавать или управлять своим потреблением.

Тем временем Еврокомиссия готовит отдельный Энергетический план действий для Украины с целью внедрения до следующей зимы. Как сообщало РБК-Украина, еврокомиссар Марта Кос заявила о выделении 145 миллионов евро на поддержку украинской энергетики в 2026 году.

Общий объем помощи от ЕС с 2022 года уже превысил 3 миллиарда евро.

Напомним, еще в сентябре 2025 года, как сообщало РБК-Украина, эксперты на конференции центра We Build Ukraine назвали объединение рынков электроэнергии с ЕС одной из приоритетных задач для отрасли.

