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Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків під час війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8069, який дозволяє націоналізувати системно важливі банки за 1 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку законопроєкту на порталі Верховної ради.

Продаж банку не залежатиме від фактичного розміру його регулятивного капіталу.

Процедура націоналізації такого банку передбачає віднесення його Національним банком України до категорії неплатоспроможних. При цьому докапіталізації з боку держави такий банк не потребуватиме, а Фонд гарантування вкладів не змінюватиме розмір статутного капіталу банку, не проводитиме деномінацію акцій чи обмін грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

Після набуття законом чинності Міністерство фінансів отримає право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливих банків через підстави, зумовлені агресією РФ проти України.

Наразі в Україні 14 системно важливих банків, проте експерти фінансового ринку говорять, що першим на черзі може бути Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який через свого власника, російського олігарха Михайла Фрідмана потрапив під українські санкції.

Щодо самого Фрідмана санкції з боку України було запроваджено наприкінці вересня. І за кілька днів було заарештовано його активи на 2 млрд грн.

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Національний банк України