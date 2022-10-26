Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8069, позволяющий национализировать системно важные банки за 1 гривну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на портале Верховной рады.
Продажа банка не зависит от фактического размера его регулятивного капитала.
Процедура национализации такого банка предполагает отнесение его Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных. При этом в докапитализации со стороны государства такой банк не будет нуждаться, а Фонд гарантирования вкладов не станет менять размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.
После вступления закона в силу Министерство финансов получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важных банков по основаниям, обусловленным агрессией РФ против Украины.
Сейчас в Украине 14 системно важных банков, однако эксперты финансового рынка говорят, что первым на очереди может быть Сенс Банк (бывший Альфа-Банк), который из-за своего владельца, российского олигарха Михаила Фридмана попал под украинские санкции.
В отношении самого Фридмана санкции со стороны Украины были введены в конце сентября. И через несколько дней были арестованы его активы на 2 млрд грн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.