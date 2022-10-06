Україна заарештувала 2 млрд гривень активів російського олігарха Фрідмана

Україна заарештувала активи російського олігарха, сума яких сягає 2 млрд гривень. Причиною для цього стали можливі махінації одного з українських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бюро економічної безпеки України.

За інформацією РБК-Україна, мова йде про російського олігарха Михайла Фрідмана, проти якого нещодавно в Україні ввели санкції. Фрідман є одним з мажоритарних акціонерів "Альфа-банк Україна".

В Україні було накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. За інформацією правоохоронців, ця офшорна компанія використовувалась українською фінансовою установою під час виведення активів за межі України.

"Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі встановили, що раніше торгові знаки раніше належали материнському банку у Російській Федерації, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.

В рамках класифікації НБУ "Альфа-банк Україна" не відноситься до групи російських фінансових установ. Втім, російські олігархи Михайло Фрідман та Пьотр Авен є мажоритарними акціонерами фінустанови.

Раніше Міністерство закордонних справ Великобританії оголошувало санкції проти "Альфа-Банку Росія". При цьому підкреслюється, що "Альфа-Банк Україна" - окрема юридична особа, яка не підпадає під санкції.

Хто такий Михайло Фрідман

Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входить великий приватний "Альфа-банк".

Статок Фрідмана оцінюється в близько 15 млрд доларів. За деякими даними, входить до першої десятки російських мільярдерів.

З лютого 2022 року перебуває під міжнародними санкціями як особа, яка активно підтримувала матеріально або фінансово і отримувала вигоду від російських керівників, відповідальних за захоплення Криму та дестабілізацію України.