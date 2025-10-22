Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Зазначається, що ухвалений документ дозволить забезпечити виконання заходів, спрямованих на зміцнення національної безпеки та оборони України.

Як пояснюють у документі, реалізація закону також покращить механізми отримання військової техніки від країн-партнерів, а також укомплектування підрозділів особовим складом і новими зразками озброєння. Водночас підготовка до експлуатації такої техніки передбачає тривалі цикли навчання.

До Турецької Республіки:

корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

