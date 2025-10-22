Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Він дозволить направити підрозділи ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що ухвалений документ дозволить забезпечити виконання заходів, спрямованих на зміцнення національної безпеки та оборони України.
Як пояснюють у документі, реалізація закону також покращить механізми отримання військової техніки від країн-партнерів, а також укомплектування підрозділів особовим складом і новими зразками озброєння. Водночас підготовка до експлуатації такої техніки передбачає тривалі цикли навчання.
До Турецької Республіки:
До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
"Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - йдеться у документі.