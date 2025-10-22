Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Отмечается, что принятый документ позволит обеспечить выполнение мероприятий, направленных на укрепление национальной безопасности и обороны Украины.

Как объясняют в документе, реализация закона также улучшит механизмы получения военной техники от стран-партнеров, а также укомплектование подразделений личным составом и новыми образцами вооружения. В то же время подготовка к эксплуатации такой техники предусматривает длительные циклы обучения.

В Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.