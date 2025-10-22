Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства". Он позволит направить подразделения ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Отмечается, что принятый документ позволит обеспечить выполнение мероприятий, направленных на укрепление национальной безопасности и обороны Украины.
Как объясняют в документе, реализация закона также улучшит механизмы получения военной техники от стран-партнеров, а также укомплектование подразделений личным составом и новыми образцами вооружения. В то же время подготовка к эксплуатации такой техники предусматривает длительные циклы обучения.
"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.
Ранее мы писали, что Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию.