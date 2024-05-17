Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Це сталося у п'ятницю, 17 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону № 11079-1 на сайті Верховної ради.
Згідно з документом, деякі категорії засуджених та ув'язнених в Україні зможуть на добровільній основі піти на службу в армію. Це буде служба за контрактом під час воєнного стану.
Закон передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для засуджених, які погодять підписати контракт. Проте мобілізуватися до армії зможуть не всі. Рішення ухвалює суд.
У Міноборони пояснювали, що мобілізовані ув'язнені будуть служити у спеціальних підрозділах. Крім того, потрібний висновок військово-лікарської комісії та готовності командира прийняти таку особу на службу.
До армії не зможуть мобілізувати осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:
Також обмеження діятимуть на ув'язнених за особливі тяжкі корупційні злочини.
У Міністерстві юстиції повідомляли, що станом на 15 травня 2024 року у тюрмах перебуває 27471 засуджений, серед них 1538 жінок. Згідно з опитуванням, яке проводив Мін'юст у квітні, близько 4,5 тисячі засуджених були готові піти до армії в обмін на дострокове звільнення.
Раніше глава Мін'юсті Денис Малюська зазначив, що потенційно в Україні нараховується від 10 до 20 тисяч засуджених, яких можуть мобілізувати на службу за контрактом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.