Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Згідно з документом, деякі категорії засуджених та ув'язнених в Україні зможуть на добровільній основі піти на службу в армію. Це буде служба за контрактом під час воєнного стану.

Закон передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для засуджених, які погодять підписати контракт. Проте мобілізуватися до армії зможуть не всі. Рішення ухвалює суд.

У Міноборони пояснювали, що мобілізовані ув'язнені будуть служити у спеціальних підрозділах. Крім того, потрібний висновок військово-лікарської комісії та готовності командира прийняти таку особу на службу.

До армії не зможуть мобілізувати осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109 - ст. 114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 ст. 115 ККУ);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 152 - 156-1 ККУ);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 258 - 258-6 ККУ);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Також обмеження діятимуть на ув'язнених за особливі тяжкі корупційні злочини.