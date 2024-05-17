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Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Фото: президент України Володимир Зеленський (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Це сталося у п'ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону № 11079-1 на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, деякі категорії засуджених та ув'язнених в Україні зможуть на добровільній основі піти на службу в армію. Це буде служба за контрактом під час воєнного стану. 

Закон передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для засуджених, які погодять підписати контракт. Проте мобілізуватися до армії зможуть не всі. Рішення ухвалює суд. 

У Міноборони пояснювали, що мобілізовані ув'язнені будуть служити у спеціальних підрозділах. Крім того, потрібний висновок військово-лікарської комісії та готовності командира прийняти таку особу на службу.

До армії не зможуть мобілізувати осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:

  • злочини проти національної безпеки України (ст. 109 - ст. 114-2 Кримінального кодексу);
  • вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 ст. 115 ККУ);
  • за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 152 - 156-1 ККУ);
  • тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 258 - 258-6 ККУ);
  • ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Також обмеження діятимуть на ув'язнених за особливі тяжкі корупційні злочини.

 

Скільки в Україні засуджених

У Міністерстві юстиції повідомляли, що станом на 15 травня 2024 року у тюрмах перебуває 27471 засуджений, серед них 1538 жінок. Згідно з опитуванням, яке проводив Мін'юст у квітні, близько 4,5 тисячі засуджених були готові піти до армії в обмін на дострокове звільнення.

Раніше глава Мін'юсті Денис Малюська зазначив, що потенційно в Україні нараховується від 10 до 20 тисяч засуджених, яких можуть мобілізувати на службу за контрактом.

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