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Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Это произошло в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона №11079-1 на сайте Верховной рады.

Согласно документу некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти на службу в армию. Это будет служба по контракту во время военного положения.

Закон предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для осужденных, которые согласятся подписать контракт. Однако мобилизоваться в армию смогут не все. Решение выносит суд.

В Минобороны объясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии и готовности командира принять такое лицо на службу.

В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за:

  • преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109 - ст. 114-2 Уголовного кодекса);
  • совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 ст. 115 УКУ);
  • за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности лица (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 152 - 156-1 УКУ);
  • терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 258 - 258-6 УКУ);
  • ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).

Также ограничения будут действовать на заключенных за особые тяжкие коррупционные преступления.

 

Сколько в Украине осужденных

В Министерстве юстиции сообщали, что по состоянию на 15 мая 2024 года в тюрьмах находится 27471 осужденный, среди них 1538 женщин. Согласно опросу, который проводил Минюст в апреле, около 4,5 тысячи осужденных были готовы пойти в армию в обмен на досрочное освобождение.

Ранее глава Минюста Денис Малюська отметил, что потенциально в Украине насчитывается от 10 до 20 тысяч осужденных, которых могут мобилизовать на службу по контракту.

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