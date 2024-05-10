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Вʼязниці та СІЗО переповнені. Малюська розповів, скільки увʼязнених можна мобілізувати

П'ятниця 10 травня 2024 10:39
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Вʼязниці та СІЗО переповнені. Малюська розповів, скільки увʼязнених можна мобілізувати Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Від 10 000 до 20 000 ув'язнених можуть бути мобілізовані з в'язниць, не в останню чергу через переповненість українських в'язниць.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Так, десять-двадцять тисяч (мобілізувати ув’язнених, - ред.). Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна", - заявив він.

За його словами, пенітенціарні установи в Україні, включаючи слідчі ізолятори, переповнені, і ніде немає вільних місць, навіть у великих містах.

"Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - заявив міністр.

Малюська не виключив можливість залучення до мобілізації засуджених за вбивство.

"Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад - якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Тим паче якщо ми говоримо про вбивць, особливо про засуджених довічно – це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18-19 років. Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці - зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог", - підкреслив він.

Мобілізація увʼязнених

Законопроект №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб передбачає мобілізацію ув'язнених та військову службу за контрактом під час воєнного стану.

Документ також передбачає умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання та подальше проходження військової служби за контрактом. Для того, щоб бути мобілізованим, окрім бажання ув'язненого, необхідне рішення суду.

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.

8 травня Верховна рада прийняла цей законопроєкт.

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