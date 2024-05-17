Майже 5 тисяч в'язнів погодилися піти на фронт в обмін на звільнення, - Мін'юст

В Україні майже 5 тисяч ув'язнених погодилися піти на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо відповідний закон буде ухвалений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра юстиції Олени Висоцької.

За її словами, у квітні серед ув’язнених провели опитування, де запитали, потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Близько 4,5 тисячі засуджених відповіли "так".

Висоцька зазначила, що не опитували в'язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. При цьому відкинули близько 4 тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

Як зазначили у Мін'юсті, станом на 15 травня 2024 року в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Заступниця міністра юстиції додала, що для того, аби законно повноцінно запрацював, треба ухвалити підзаконні акти. За її словами, орієнтовно за кілька тижнів закон матиме повноцінне застосування.