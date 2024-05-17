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Майже 5 тисяч в'язнів погодилися піти на фронт в обмін на звільнення, - Мін'юст

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 15:32
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Майже 5 тисяч в'язнів погодилися піти на фронт в обмін на звільнення, - Мін'юст Фото: в Україні майже 5 тисяч в'язнів погодилися піти на фронт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні майже 5 тисяч ув'язнених погодилися піти на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо відповідний закон буде ухвалений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра юстиції Олени Висоцької.

За її словами, у квітні серед ув’язнених провели опитування, де запитали, потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Близько 4,5 тисячі засуджених відповіли "так".

Висоцька зазначила, що не опитували в'язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. При цьому відкинули близько 4 тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

Як зазначили у Мін'юсті, станом на 15 травня 2024 року в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Заступниця міністра юстиції додала, що для того, аби законно повноцінно запрацював, треба ухвалити підзаконні акти. За її словами, орієнтовно за кілька тижнів закон матиме повноцінне застосування.

Мобілізація засуджених в Україні

Нагадаємо, що парламент ухвалив у другому читанні законопроект про мобілізацію засуджених. Наразі він перебуває на підписі у президента.

Згідно з документом, ув'язнені зможуть мобілізуватися до армії для служби за контрактом і будуть умовно-достроково звільнені. Проте піти на фронт зможуть на всі засудження, є виключення.

За словами міністра юстиції, в Україні є близько 10-20 тисяч засуджених, які у перспективі можуть бути мобілізовані.

У Міноборони пояснили, що мобілізовані засуджені будуть нести службу у спеціальних підрозділах.

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Міністерство юстиції України Мобілізація в Україні
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