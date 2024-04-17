Зеленський підписав закон про мобілізацію та новий командувач ОК "Південь": новини за 16 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Розвідники показали знищення російського ЗРК "Стріла 10"

14 квітня бійці підрозділу активних дій ГУР МО на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Стріла 10".

Цього дня ворожі зенітники якраз святкували день військ протиповітряної оборони Росії, тож отримали належне привітання. Внаслідок атаки ворожий комплекс було знешкоджено.

Китай наполягає на участі Росії у мирній конференції щодо України

Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Пекіні заявив китайський лідер Сі Цзіньпін. Він закликав усі сторони "працювати разом", щоб "якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю".

"Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін", - заявив Сі Цзіньпін.

Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.

"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила міністр економіки Литви Аушріне Армонайте.

Зеленський підписав закон про мобілізацію

На сайті Верховної Ради зазначено, що закон "повернуто з підписом від президента України".

Вранці, 16 квітня, законопроєкт про було направлено на підпис президенту. А вже о 15:43 Зеленський підписав його.

Відповідно до правил, через місяць після підписання президентом закон набуде чинності.

Призначено нового командувача ОК "Південь"

Як повідомили в ОК "Підень", новим командувачем призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

"Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів", - заявив новий командувач після призначення.

У Байдена різко змінили позицію щодо ідеї спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", - сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Водночас він наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїлю, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу.

Джонсон дасть Конгресу час ознайомитися з його ідеєю щодо України та Ізраїлю: коли проголосують

Спікер Палати представників Майк Джонсон має намір дозволити членам Конгресу ознайомитися з його законопроектами щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню протягом 72 годин, перш ніж винести їх на розгляд.