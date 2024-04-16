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Джонсон дасть Конгресу час ознайомитися з його ідеєю щодо України та Ізраїлю: коли проголосують

США, Вівторок 16 квітня 2024 22:07
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Джонсон дасть Конгресу час ознайомитися з його ідеєю щодо України та Ізраїлю: коли проголосують Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спікер Палати представників Майк Джонсон має намір дозволити членам Конгресу ознайомитися з його законопроектами щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню протягом 72 годин, перш ніж винести їх на розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Якщо текст буде опублікований у вівторок, як сподівається Джонсон, це може означати, що Палата представників не зможе проголосувати за чотири окремі законопроекти до п'ятниці, 19 квітня.

Як зазначається, наразі заплановано, що Палата представників покине засідання в четвер, 18 квітня, у другій половині дня і піде на канікули наступного тижня, але це може змінитися.

Джонсон заявив, що конференція Республіканської партії вирішила голосувати за законопроекти про зовнішню допомогу окремо, і що він хотів би направити до Сенату кожен законопроект окремо. Однак остаточного рішення про те, чи варто об'єднувати їх разом, ще не прийнято.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США закінчилися гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені.

У лютому 2024 року Сенат США ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити документ на розгляд, оскільки він хоче, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускає можливість допомоги нашій країні в кредит.

Раніше голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер заявив, що очікує, що законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня. Зокрема, на його думку, документ отримає переважну підтримку конгресменів.

Сьогодні Джонсон представив чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також щодо інших пріоритетів національної безпеки.

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