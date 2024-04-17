Зеленский подписал закон о мобилизации и новом командующем ОК "Юг": новости за 16 апреля

Война России против Украины: последние новости

Разведчики показали уничтожение российского ЗРК "Стрела 10"

14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное приветствие. В результате атаки вражеский комплекс был обезврежен.

Китай настаивает на участии России в мирной конференции по Украине

Об этом во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине заявил китайский лидер Си Цзиньпин. Он призвал все стороны "работать вместе", чтобы "быстрее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля".

"Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон", - заявил Си Цзиньпин.

Литва и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов

Литва подписала протокол о намерениях с германской компанией Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов в балтийской стране.

"Мы привлекаем инвестиции, которые принесут прибыль и помогут нам обеспечить самостоятельность в закупках вооружений", – заявила министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

Зеленский подписал закон о мобилизации

На сайте Верховной Рады отмечено, что закон "возвращен с подписью от президента Украины".

Утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже в 15.43 Зеленский подписал его.

Согласно правилам, через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Назначен новый командующий ОК "Юг"

Как сообщили в ОК "Подень", новым командующим назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

"Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов", - заявил новый командующий после назначения. .

У Байдена резко изменили позицию по идее спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", - сказал представитель Белого. дома Джон Кирби.

В то же время он отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь в безопасности.

Джонсон даст Конгрессу время ознакомиться с его идеей по Украине и Израилю: когда проголосуют

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен разрешить членам Конгресса ознакомиться с его законопроектами по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня в течение 72 часов, прежде чем вынести их на рассмотрение.