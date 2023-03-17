Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

У п'ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.

Згідно з законом, джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть кошти державного та місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, репарації або інші стягнення з Російської Федерації.

Нагадаємо, що ще у лютому Верховна рада України ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

В Україні з початку повномасштабної війни вже понад 325 тисяч громадян повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через "Дію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.