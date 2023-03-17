Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло
У п'ятницю, 17 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.
Згідно з законом, джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть кошти державного та місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, репарації або інші стягнення з Російської Федерації.
Основні положення закону:
- Компенсації надаватимуть виключно за майно (пошкоджене/зруйноване) з 24 лютого 2022 року;
- Закон не поширюватиметься на об’єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території;
- Право на компенсацію отримають фізичні особи - громадяни України, які є власниками;
- За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо - для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них;
- Граничний розмір компенсації - і грошової, і у вигляді житлового сертифіката - відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат;
- Якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків;
- Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації. Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.
Нагадаємо, що ще у лютому Верховна рада України ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.
В Україні з початку повномасштабної війни вже понад 325 тисяч громадян повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через "Дію".
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