Зеленский подписал закон о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье

В пятницу, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

По закону источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут средства государственного и местных бюджетов, международных финансовых организаций, репарации или другие взыскания из Российской Федерации.

Напомним, что еще в феврале Верховная рада Украины приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

В Украине с начала полномасштабной войны уже более 325 тысяч граждан сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе из-за "Дію".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.