Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати прибуток на оборонних замовленнях

Метою законопроекту є усунення невідповідностей між нормами права, які регулюють питання рівня прибутку у складі вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час оборонних закупівель за неконкурентною процедурою під час дії воєнного стану.

Закон діє щодо всіх державних контрактів з оборонних закупівель, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель, які виконувалися (виконуються) під час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року.

Раніше між Державною аудиторською службою та підприємствами, що працюють у сфері оборони, виник конфлікт, через те, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022 році, ДАСУ вважала неправомірними.

ДАСУ провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік і вирішила, що всі гроші, які були закладені як "прибуток" для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками держави. Йдеться про 2,5 млрд гривень.

Видатки бюджету на оборону

Згідно із законом про держбюджет на 2024 рік, доходи становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Витрати – 3 трлн 355 млрд гривень, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд грн, який покриватиметься в основному за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки - 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив у листопаді 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у бюджеті чітко розставлені пріоритети: "Усі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".

За його словами, практично 50% витрат піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде до армії", - сказав він.