Зеленский подписал закон, позволяющий получать прибыль на оборонных заказах

Целью законопроекта является устранение несоответствий между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения во время оборонных закупок по неконкурентной процедуре во время действия военного положения.

Закон действует для всех государственных контрактов по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре и которые выполнялись (выполняются) во время действия военного положения с 24 февраля 2022 года.

Ранее между Государственной аудиторской службой и предприятиями, работающими в сфере обороны, возник конфликт, из-за того, что доходы, получаемые оборонными компаниями по контрактам в 2022 году, ГАСУ считала неправомерными.

ГАСУ провела аудит контрактов Министерства обороны за 2022 год и решила, что все деньги, которые были заложены в качестве "прибыли" для компаний-поставщиков, были выплачены неправомерно и являются убытками государства. Речь идет о 2,5 млрд гривен.

Расходы бюджета на оборону

Согласно закону о госбюджете на 2024 год, доходы составят 1 трлн 768 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 355 млрд гривен дефицит 1 трлн 571,5 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.

Как отметил в ноябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль, в бюджете четко расставлены приоритеты: "Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".

По его словам, практически 50% расходов пойдет на оборону и безопасность Украины. "Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет в армию", - сказал он.